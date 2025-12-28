«Под сенью пальм приватного клуба». Встреча Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго: обсуждали ли мир для Украины?

Беседа глав государств проходила в закрытом формате в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, куда, по словам Зеленского, он впервые прибыл как гость. В ответ на это замечание Трамп отметил особую атмосферу места, назвав его идеальным для достижения важных договоренностей. Запись общения политиков была опубликована на канале в YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Путин и Трамп по телефону обсудили Украину и создание рабочих групп.