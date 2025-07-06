Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так, будто это он побеждает в российско-украинском конфликте: ему даже не приходит мысль о его мирном завершении, заявил на YouTube подполковник армии США Дэниел Дэвис.

Ему вторят и сенаторы в Вашингтоне. По словам Дэвиса, они продолжают нести «чепуху», утверждая, что у них есть средство, которое может заставить Россию остановиться или изменить свои требования.

Эксперт предупреждает их о том, что никакого эффекта не будет, как и от отправки горстки ПВО ракет. Дэвис призвал приступить к осуждению коренных вопросов мирного соглашения.

Аналитик отметил, что Москве и Вашингтону ясна расстановка сил на Украине и что альтернативы мирным переговорам не будет. Но, добавил подполковника, в Киеве не принимают данную реальность. Он призвал Зеленского и его сторонников взглянуть на карту боевых действий.

Ранее полковник Дэвис заявил, что Зеленский потерял связь с реальностью.