Президент Украины Владимир Зеленский потерял связь с реальностью, и теперь представляет угрозу для Запада, заявил на YouTube полковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Он также отметил, что глава киевского режима недоговороспособен и не способен принимают разумные решения. В связи с этим, считает Дэвис, от Зеленского нужно избавиться.

Полковник утверждает, что Зеленский утратил адекватное восприятие мира, и даже считает, что сможет победить силовым путем, несмотря на превосходство России.

Не способны реально оценить ситуацию и западные лидеры, так как они не хотят смотреть правда в глаза и смириться с поражением.

Ранее сообщалось о том, что Трамп питает особенную враждебность по отношению к Зеленскому.