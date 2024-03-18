Политический аналитик Шипилин считает, что результатами президентских выборов россияне ответили Западу

Действующий президент РФ Владимир Путин набрал свыше 87% голосов на выборах. Политический аналитик Павел Шипилин оценил итоги президентских выборов. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, исход этих выборов можно считать естественным, поскольку в обществе происходит консолидация, однако фантастический итог выборов не в самой победе Путина, а именно в показателях явки граждан на выборы.

Аналитик подчеркнул, что немалую роль в числе проголосовавших на выборах сыграла и агрессия западных стран против России.

По его мнению, жители страны показали, что им наплевать на мнение Запада, то есть это можно считать откровенным плевком Европе и США.