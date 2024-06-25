Политолог Дудчак считает, что Брюссель решил более не увещевать Будапешт в праве вето
Фото: [pxhere.com]
В одном из западных СМИ появилась статья о том, что руководство Евросоюза ведет поиск способов защитить процесс принятия решений в объединении от все более частого применения Венгрией права вето. Политолог Александр Дудчак дал оценку данной публикации. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, Евросоюз пытается добиться того, чтобы все государства, являющиеся его членами, действовали под диктовку Штатов вопреки собственным интересам. Однако проявляющие собственный суверенитет изначально пытались поставить на место, а теперь у них нет на это времени, поэтому в отношении Словакии и Венгрии они решили просто игнорировать их мнение, тем самым нарушая уставные документы.
Эксперт подчеркнул, что, таким образом, это фактически признание того, что Европа является колониальной территорией и работает не в своих интересах, а в интересах тех, кто смог навязать ей свою волю, то есть США.
Напомним, что с начала следующего месяца в течение полугода Совет Евросоюза станет возглавлять Венгрия вместо Бельгии.