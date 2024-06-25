В одном из западных СМИ появилась статья о том, что руководство Евросоюза ведет поиск способов защитить процесс принятия решений в объединении от все более частого применения Венгрией права вето. Политолог Александр Дудчак дал оценку данной публикации. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, Евросоюз пытается добиться того, чтобы все государства, являющиеся его членами, действовали под диктовку Штатов вопреки собственным интересам. Однако проявляющие собственный суверенитет изначально пытались поставить на место, а теперь у них нет на это времени, поэтому в отношении Словакии и Венгрии они решили просто игнорировать их мнение, тем самым нарушая уставные документы.

Эксперт подчеркнул, что, таким образом, это фактически признание того, что Европа является колониальной территорией и работает не в своих интересах, а в интересах тех, кто смог навязать ей свою волю, то есть США.

Напомним, что с начала следующего месяца в течение полугода Совет Евросоюза станет возглавлять Венгрия вместо Бельгии.