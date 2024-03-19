По словам политолога Дмитрия Евстафьева, заявления в Штатах и странах Старого Света о якобы отсутствии демократии в России, сделанные по итогам наших выборов президента РФ, утверждения, что голосование проходило «под дулом автоматов», свидетельствуют о том, что они осознают, что в избирательных процессах в их странах демократии и близко нет. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что в любой карикатуре у них прослеживается страх, поскольку они осознают, что это выбор народа.

По мнению эксперта, никакой демократии нет ни в Германии, ни в Великобритании, где премьером оказался случайный человек, в США вообще голосуют умершие по почте.