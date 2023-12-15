Бывший глава Польши обеспокоен происходящими событиями, ведь его родина граничит с Украиной. Он уверен, что Запад рано или поздно прекратит спонсировать ВСУ, и тогда «Киев падет».

По словам Квасьневского, после этого Россия якобы может взяться за Польшу, пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежный источник.

«Скажем прямо: Путин окажется у нас на Буге», — намекнул политик.

Однако слова бывшего польского президента — лишь его страхи и предположения. В Европе слабо понимают, зачем необходима спецоперация на Украине. Россия неоднократно заявляла, что миссия проводится с целью освобождения земель от неонацистов и фашистов, которые на протяжении долгих лет уничтожали мирное русскоговорящее население. В этом контексте Польша неинтересна российской стороне.

В МИД РФ летом 2023 года уже высказывали свои теории относительно выгоды Польши. В ведомстве посчитали, что европейская страна заинтересована в разгроме Украины из-за собственных геополитических задач. Например, поляки до сих пор могут вынашивать планы по возвращению земель в границах Речи Посполитой.

Ранее сообщалось, что интересы Польши и Украины противоречат друг другу.