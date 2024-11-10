Пятый президент Украины Петр Порошенко* назвал главную, по его мнению, ошибку украинской армии во время конфликта с ВС РФ. В своем Telegram-канале политик написал, что советники из США настоятельно советовали готовиться к долговременным боевым действиям с Россией, но киевские власти рекомендациям не вняли.

По словам Порошенко*, ВСУ не рыли окопов и не возводили необходимые военные фортификации, хотя об этом все говорили в конце 2021 года.

«Обидно, что власти не услышали наших американских партнеров в конце 2021, когда они в один голос говорили: „ройте окопы, стройте фортификации!“ В ответ они получили лишь смех со стороны украинских чиновников», — написал он.

Порошенко добавил, что и в период 2022 года Киев не внял доводам западных партнеров. Ведь в то время, когда ВСУ с подачи президента Владимира Зеленского начали свое контрнаступление, российские военные продолжали окапываться и усиливать оборону.

«Тогда были построены „линии Суровикина“. Они окапывались, а мы нет. Мы только наступали. За 2,5 года государство не закупило даже экскаваторы», — посетовал политик.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

* — внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.