Сотрудничество между странами в военной сфере продолжает развиваться. Об этом также сообщило РИА Новости , цитируя посла РФ в Индонезии Сергея Толченова.

Сергей Толченов, посол России в Индонезии, заявил, что местные жители тепло относятся к российским военным. По словам дипломата, особенно активно идет взаимодействие на море — страны организуют совместные учения и обмениваются визитами военных кораблей. Индонезия также интересуется российскими военными технологиями, что регулярно подтверждается на выставках в Джакарте.

В Индонезии к нашим военным относятся по-дружески, как и ко всем россиянам, подчеркнул Толченов. Интервью посла РФ с агентством приурочено к 80-летию независимости Индонезии.

Ранее Уиткофф пояснил, почему больше нет причин для прекращения огня на Украине.