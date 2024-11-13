Премьер Японии Исиба заснул во время голосования за свое переизбрание
Фото: [Japan Times]
Премьер Японии Шигеру Исиба внезапно задремал во время голосования на заседании парламента страны за свое переизбрание.
О произошедшем курьёзе сообщают новостные агентства Kyodo News и Japan Times. Отмечается, что в самый момент, когда решалось дальнейшее политическое будущее Исибы, политик возьми и усни.
Поступок японского премьера попытался оправдать лидер главной оппозиционной партии Ёсихико Нода.
«Если он действительно спал, это свидетельствует о его заметном отсутствии напряжения», — прокомментировал Ноду.
Ранее сообщалось, что лидер Либерально-демократической партии Японии Сигэру Исиба был избран премьер-министром. В результате второго тура голосования в нижней палате парламента, которая имеет приоритет при выборе главы правительства, он получил более 50% голосов.