Премьер Японии Исиба заснул во время голосования за свое переизбрание

Премьер Японии Шигеру Исиба внезапно задремал во время голосования на заседании парламента страны за свое переизбрание.

О произошедшем курьёзе сообщают новостные агентства Kyodo News и Japan Times. Отмечается, что в самый момент, когда решалось дальнейшее политическое будущее Исибы, политик возьми и усни.

Поступок японского премьера попытался оправдать лидер главной оппозиционной партии Ёсихико Нода.

«Если он действительно спал, это свидетельствует о его заметном отсутствии напряжения», — прокомментировал Ноду.

Ранее сообщалось, что лидер Либерально-демократической партии Японии Сигэру Исиба был избран премьер-министром. В результате второго тура голосования в нижней палате парламента, которая имеет приоритет при выборе главы правительства, он получил более 50% голосов.