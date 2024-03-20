Премьер-министр Индии Моди поговорил по телефону и с Путиным, и с Зеленским

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что провел сегодня два телефонных разговора — с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Моди поздравил главу российского государства с победой на президентских выборах и выразил уверенность, что российско-индийское сотрудничество будет продолжаться в разнообразных форматах, включая БРИКС и ШОС.

После этого в официальном аккаунте индийского премьера появилась запись о разговоре с Зеленским. Моди пообещал, что Индия будет прикладывать усилия по установлению мира на Украине и продолжит выделять Киеву гуманитарную помощь.

Агентство Bloomberg сообщило, что в скором времени в Индию собирается глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и встретится со своим коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром. Цель визита — попытаться заручиться поддержкой Индии в продвижении украинской «формулы мира».

В прошлом году Индия отказалась приглашать Украину на саммит G20, который прошел в Нью-Дели.