Претендент на пост главы США призвал дать РФ гарантии по поводу невступления Украины в НАТО

Вивек Рамасвами напомнил, что Америке приходится тратить до 200 миллиардов долларов на украинский конфликт. В это же время финансы можно было потратить на улучшение приграничной ситуации в самих Соединенных Штатах. О своем предложении он рассказал во время встречи с электоратом.

«Предложил разумную сделку, которая предусматривала бы сохранение суверенитета Украины, также твердое обязательство, что НАТО не примет Украину в альянс», - указал он.

Его слова привел телеканал CNN. По мнению Рамасвами, текущий конфликт не только приближает возможную третью мировую войну. Он еще и подталкивает Россию к союзу с Китаем, что крайне невыгодно Америке.