Генерал Попов: Россия меняет тактику СВО

Генерал Попов заявил об изменении тактики СВО и ударах по энергетике

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Армия России начала выводить из строя объекты энергетики на Украине, чтобы остановить генерацию электроэнергии и тепла. Об этом сообщает MK.RU.

По словам заслуженного военного летчика, за почти пять лет спецоперации удары по генерации электроэнергии и тепла практически не наносились. Но сегодня ситуация изменилась. Теперь необходимо вывести из равновесия предприятия ВПК противника и резервные подразделения, которые формируют ВСУ.

Попов отметил: с началом холодов на Украине ограничат или вовсе остановят работу предприятий. Тепловые подстанции, чтобы не разморозить систему отопления на военных заводах, будут работать на пределе. Но возможности не бесконечны — подача дизельного топлива и нефтепродуктов уже ограничена. Зимой цеха будут топить дровами и печками-буржуйками. Работа административных и хозяйственных служб — водоподачи, канализации, тепла — окажется крайне ограниченной.

Ранее стало известно, что ВС России продвигаются вблизи Константиновки в ДНР.

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