Путин: при нападении на Калининград Россия применит все имеющиеся вооружения

Путин заявил о применении всех вооружений при нападении на РФ

Политика

Фото: [Медиасток.рф]

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии клуба «Валдай», заявил, что в случае прямого нападения на Россию, в том числе на Калининград, немедленно встанет вопрос о применении всех имеющихся у страны вооружений. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, таких средств поражения, как у России, нет ни у кого. Глава государства уточнил, что в письме МИД не говорится о применении ядерного оружия. Речь идет о том, что Россия будет пользоваться всеми доступными способами для своей защиты.

Путин отметил, что на Западе ждали подобной реакции, а теперь будут злоупотреблять тезисом, будто Москва угрожает ядерным оружием. Он подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году.

Президент также назвал эскалацией проводимые Западом учения в Балтийском море и попытки задержания российских судов. По его мнению, такие действия нагнетают напряженность. Выступление Путина на «Валдае» традиционно затрагивает ключевые вопросы международной безопасности.

Ранее Путин заявил, что Янукович был за ЕС, но против НАТО.

Актуально

Читайте также

Россия предупредила НАТО о недопустимости блокады Калининграда

Россия предупредила НАТО о недопустимости блокады Калининграда

Электоральный кризис ХДС: политолог раскрыл, почему канцлер Мерц назвал катастрофой итог выборов в Мекленбурге

Электоральный кризис ХДС: политолог раскрыл, почему канцлер Мерц назвал катастрофой итог выборов в Мекленбурге

Удар по цифровым артериям Киева: ВС России поразили центры данных спецслужб

Киев ответил Сеулу на обвинения в разглашении сведений

Выборы и СВО: политтехнолог рассказал, почему они стали уникальными

Выборы и СВО: политтехнолог рассказал, почему они стали уникальными

Трамп готов смягчить санкции против России

Трамп готов смягчить санкции против России

Сорок минут ради сорока секунд: политолог прокомментировала итоги диалога в Нью-Йорке

Сорок минут ради сорока секунд: политолог прокомментировала итоги диалога в Нью-Йорке

Трамп и Зеленский: эксперт оценил шансы на поставки Patriot и финансирование

Трамп и Зеленский: эксперт оценил шансы на поставки Patriot и финансирование

Время на стороне России: польский профессор призвал Киев к немедленным переговорам

Захарова назвала саммит «Карпатской восьмерки» фиаско Зеленского

Захарова назвала саммит «Карпатской восьмерки» фиаско Зеленского

Свои хотели добить, чужие спасли: история бойца ВСУ

Свои хотели добить, чужие спасли: история бойца ВСУ

Врываются в дома: на Украине перешли к насильственной мобилизации

Добавьте mosregtoday.ru в избранное