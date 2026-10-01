Путин: при нападении на Калининград Россия применит все имеющиеся вооружения

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии клуба «Валдай», заявил, что в случае прямого нападения на Россию, в том числе на Калининград, немедленно встанет вопрос о применении всех имеющихся у страны вооружений. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, таких средств поражения, как у России, нет ни у кого. Глава государства уточнил, что в письме МИД не говорится о применении ядерного оружия. Речь идет о том, что Россия будет пользоваться всеми доступными способами для своей защиты.

Путин отметил, что на Западе ждали подобной реакции, а теперь будут злоупотреблять тезисом, будто Москва угрожает ядерным оружием. Он подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году.

Президент также назвал эскалацией проводимые Западом учения в Балтийском море и попытки задержания российских судов. По его мнению, такие действия нагнетают напряженность. Выступление Путина на «Валдае» традиционно затрагивает ключевые вопросы международной безопасности.

Ранее Путин заявил, что Янукович был за ЕС, но против НАТО.