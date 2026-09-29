Российское посольство в Бельгии выступило с официальным предупреждением в адрес НАТО, указав на недопустимость политики, которая ведет к военной блокаде Калининградской области. В дипломатическом заявлении подчеркивается, что курс Североатлантического альянса напрямую приближает военное столкновение с Россией.

Особое внимание уделено постоянным наступательным маневрам у российских границ, а также сценариям, в которых моделируется блокада морских портов и территории Калининградской области. Этот демарш стал очередным сигналом о растущей напряженности между Москвой и Западом, и эксперты задаются вопросом: способно ли такое заявление изменить хоть что-то в международных отношениях?

Свою оценку ситуации Общественной Службе Новостей дал заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, политолог Руслан Панкратов. По его мнению, это, возможно, последняя дипломатическая попытка вразумить те милитаристские импульсы, которые запускает НАТО. Россия, со своей стороны, демонстрирует спокойствие, но это вовсе не означает, что Москва не осведомлена о планах альянса.

Эксперт обратил внимание на характер учений: они носят наступательный характер, а в лучшем случае моделируют полицейские функции. В основном же отрабатываются этапирование людей из домов и зачистки в городской среде — то есть элементы нападения, а не обороны. Кроме того, на маневрах военнослужащие разных стран отрабатывают взаимодействие между собой, что формирует серьезную группировку. Немецкая бригада уже расположена на литовской базе вблизи белорусской границы, польская войсковая часть насчитывает сорок пять тысяч военнослужащих, а Финляндия вместе с Эстонией готовятся блокировать Финский залив.

Каковы же последствия этого противостояния? Россия открыто заявляет, что планы НАТО ей известны, и она будет защищать свою территорию. Возможно, это отрезвит «горячие головы» в альянсе, но рассчитывать на быстрое изменение курса наивно. Панкратов подчеркивает, что вся эта милитаристская политика замешана на коррупции, и именно поэтому Европу усиленно толкают к столкновению с Россией. Однако важно осознавать: в случае конфликта война будет не «где-то далеко», а войдет в каждый европейский дом. Это не абстрактная угроза, а реальность, которую Запад предпочитает не замечать.

По мнению эксперта, заявление российских дипломатов — это предупреждение, а не пустая риторика. Оно отражает глубокий кризис в отношениях России и НАТО, который с каждым годом только усугубляется. Если альянс продолжит игнорировать озабоченности Москвы, вероятность прямого столкновения будет расти. И тогда последствия ощутят все — от Балтики до Средиземноморья. Дипломатия пока остается единственным путем избежать катастрофы, но ее ресурс стремительно иссякает.

Ранее руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Жданова заявила о подготовке НАТО к блокаде Калининграда.