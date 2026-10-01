«Орешник» по бункерам Зеленского: военэксперт назвал это кувалдой
Сыртланов назвал удар «Орешником» по бункерам финальным аргументом
Удар «Орешником» по бункерам Владимира Зеленского может стать финальным аргументом спецоперации. Об этом сообщает MK.ru.
По словам полковника в отставке, эффект от «Орешника» будет подобен удару кувалды. Речь идет о параличе управления на стратегическом уровне.
Сыртланов назвал это стратегией альтернативных механизмов поражения. Он не уточнил, когда именно может быть нанесен удар, но дал понять: это оружие способно решить задачу, которую не решают обычные средства.
Ранее стало известно, что удар по Южному мосту создал серьезные проблемы Киеву.