«Орешник» по бункерам Зеленского: военэксперт назвал это кувалдой

Сыртланов назвал удар «Орешником» по бункерам финальным аргументом

Политика

Удар «Орешником» по бункерам Владимира Зеленского может стать финальным аргументом спецоперации. Об этом сообщает MK.ru.

По словам полковника в отставке, эффект от «Орешника» будет подобен удару кувалды. Речь идет о параличе управления на стратегическом уровне.

Сыртланов назвал это стратегией альтернативных механизмов поражения. Он не уточнил, когда именно может быть нанесен удар, но дал понять: это оружие способно решить задачу, которую не решают обычные средства.

Ранее стало известно, что удар по Южному мосту создал серьезные проблемы Киеву.

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