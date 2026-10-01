Путин: Януковича отстранили за отказ вступать в НАТО
Путин заявил, что Янукович был за ЕС, но против НАТО
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Виктор Янукович поддерживал вступление Украины в Евросоюз, но выступал против членства в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы государства, именно позиция Януковича по НАТО стала причиной его отстранения от власти. Путин также указал на безнаказанность и вседозволенность Запада. Он подчеркнул, что все началось с атаки НАТО на Югославию. По мнению российского лидера, именно тогда Запад почувствовал свою безнаказанность, что в итоге привело к нынешней ситуации.
Ранее стало известно, что российские войска не атакуют невоенные объекты первыми.