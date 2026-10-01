По словам главы государства, именно позиция Януковича по НАТО стала причиной его отстранения от власти. Путин также указал на безнаказанность и вседозволенность Запада. Он подчеркнул, что все началось с атаки НАТО на Югославию. По мнению российского лидера, именно тогда Запад почувствовал свою безнаказанность, что в итоге привело к нынешней ситуации.

Ранее стало известно, что российские войска не атакуют невоенные объекты первыми.