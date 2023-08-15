Прокуратура проверит законность размещения АЗС в Дагестане

Генеральный прокурор России Игорь Краснов распорядился провести проверку на законность размещения АЭС в Республике Дагестан после трагедии в Махачкале, сообщила во вторник, 15 августа, пресс-служба надзорного ведомства.

Вечером, 14 августа, в Махачкале взорвалась автозаправочная станция. Есть жертвы, среди них – дети.

«В связи с чрезвычайным происшествием в Махачкале, повлекшим человеческие жертвы, Игорь Краснов дал указание оперативно проверить исполнение законодательства о промышленной и пожарной безопасности на топливных станциях», – следует из релиза пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе надзорных мероприятий специалисты оценят соблюдение градостроительных нормативов при размещении АЗС, которые относятся ко взрывопожароопасным объектам в населенных пунктах возле жилых домов, учебных учреждений и детских садов. Отмечается, что в проверке будут участвовать сотрудники МЧС, Ростехнадзора, газоснабжающих организаций и государственного строительного надзора.

По последним данным, в результате ЧП погибло 35 человек, среди которых – трое детей. Министерство здравоохранения республики сообщило о 63 госпитализированных.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва на АЗС и смерти людей. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Глава республики Сергей Меликов распорядился выделить семьям погибших по миллиону рублей. В результате взрыва также были повреждены жилые дома.

14 августа также сообщалось о взрыве на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО. Два человека погибло, еще шесть получили ранения и были госпитализированы. По информации департамента здравоохранения Югры, все они находятся в тяжелом состоянии.