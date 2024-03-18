Путин победил на выборах президента России в Подмосковье с 86,5 процента голосов

Владимир Путин набрал 86,5 процента голосов по итогам выборов президента России в Подмосковье. Об этом со ссылкой на данные информцентра ЦИК сообщает РИА Новости .

Центризбирком обработал сто процентов протоколов в Московской области. Так, на втором месте с 5,09 процента голосов расположился депутат Госдумы Николай Харитонов, на третьем — депутат Владислав Даванков, у него 4,21 процента голосов. На третьем месте — председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Парламентарий набрал 3,04 процента голосов.

Напомним, президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Накануне состоялся заключительный день голосования.