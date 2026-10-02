Заявление Кубилюса об ударах России по заводам раскритиковали в НАТО

Заявление еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса о возможном применении статьи 5 НАТО в случае удара России по оружейным заводам в Европе вызвало недовольство внутри альянса. Как пишет Politico, один из дипломатов НАТО заявил, что Кубилюс не уполномочен определять условия для запуска механизма коллективной обороны, сообщает РИА Новости .

Накануне Кубилюс заявил, что удар России по оружейному предприятию на территории европейской страны НАТО должен стать основанием для применения статьи 5 Североатлантического договора. Именно она предусматривает принцип коллективной обороны стран альянса. При этом окончательное решение о применении статьи 5 принимают государства — члены НАТО, а не Еврокомиссия.

По данным Politico, слова еврокомиссара вызвали вопросы у представителей альянса. Один из дипломатов НАТО заявил изданию, что Кубилюс не имеет полномочий делать подобные заявления. Он также с иронией отметил, что определять, какие события могут стать основанием для применения статьи 5, еврокомиссар сможет в том случае, если когда-нибудь станет генеральным секретарем НАТО.

Заявление Кубилюса прозвучало на фоне обострившейся дискуссии вокруг европейских предприятий, которые производят вооружения для Украины. Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что такие заводы в европейских странах Москва рассматривает как потенциальные военные цели.

В российском МИД также неоднократно заявляли, что поставки западного оружия Украине вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что грузы с вооружениями для Украины могут рассматриваться как законные цели.

В Кремле, в свою очередь, отмечали, что увеличение поставок оружия Киеву со стороны западных стран не способствует урегулированию конфликта и может иметь негативные последствия.

До этого сообщалось, что Путин предупредил Европу, что с РФ нужно вести себя осторожно.