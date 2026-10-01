Путин пригрозил зеркальным ответом на задержания российских судов

Путин заявил о зеркальных мерах в ответ на задержания судов России

Политика

Фото: [Медиасток.рф]

Россия будет действовать зеркально в ответ на попытки задержания российских судов. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что Москва не оставит такие действия без ответа. Если российские суда где-либо пытаются задержать, Россия применит симметричные меры. Путин не уточнил, о каких именно инцидентах идет речь, но дал понять: принцип зеркальности остается неизменным.

Ранее Путин заявил, что при нападении на Калининград Россия применит все имеющиеся вооружения.

Актуально

Читайте также

Сеул в недоумении: Зеленский снова все разболтал

Сеул в недоумении: Зеленский снова все разболтал

Путин: Януковича отстранили за отказ вступать в НАТО

Путин: Януковича отстранили за отказ вступать в НАТО

Десятки канадцев массово захотели переехать в Россию

Десятки канадцев массово захотели переехать в Россию

Украина на мели: правительство объявило режим максимальной экономии

Удар по цифровым артериям Киева: ВС России поразили центры данных спецслужб

Сербия выберет парламент 25 октября: политолог рассказал, почему Вучич идет в премьеры

Сербия выберет парламент 25 октября: политолог рассказал, почему Вучич идет в премьеры

Трамп позвал Зеленского в Москву: Киев ответил

Argumenti.ru: Кличко создает личную гвардию под видом «Муниципальной охраны»

Argumenti.ru: Кличко создает личную гвардию под видом «Муниципальной охраны»

«Болезненные продвижения»: российские войска наступают под Константиновкой

«Болезненные продвижения»: российские войска наступают под Константиновкой

Ветер унес десант НАТО в лес: парашютисты повисли на деревьях

Ветер унес десант НАТО в лес: парашютисты повисли на деревьях

Мэр Львова снова нашел у себя прослушку

Путин освободил от должности спецпредставителя по информбезопасности

Путин освободил от должности спецпредставителя по информбезопасности

Добавьте mosregtoday.ru в избранное