Путин пригрозил зеркальным ответом на задержания российских судов

Россия будет действовать зеркально в ответ на попытки задержания российских судов. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что Москва не оставит такие действия без ответа. Если российские суда где-либо пытаются задержать, Россия применит симметричные меры. Путин не уточнил, о каких именно инцидентах идет речь, но дал понять: принцип зеркальности остается неизменным.

Ранее Путин заявил, что при нападении на Калининград Россия применит все имеющиеся вооружения.