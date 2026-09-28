В Германии заявили о самоуничтожении Украины

BZ: запрет русского языка на Украине назвали самоуничтожением

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Запрет русского языка на Украине ведет страну к самоуничтожению. Об этом пишет Berliner Zeitung.

Авторы статьи проводят жесткую параллель: нельзя требовать от людей, чтобы они умирали за страну, и одновременно относиться к языку, на котором они говорят со своими матерями, как к чему-то враждебному. Это не формирование нации, а ее разрушение изнутри.

По мнению издания, пренебрежительное отношение к русскому языку навязывается сверху. Когда сограждан называют больными, зараженными или неполноценными, оправдать притеснения становится проще.

Ранее эксперт нашел мотив для свержения Зеленского.

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