Встреча Лаврова и Вадефуля на полях ООН: политолог оценил перспективы диалога России и Германии

По его словам, недавние контакты дипломатов лишь подтвердили: новых подходов у немецкой стороны не появилось, несмотря на нарастающие внутренние сложности в ФРГ. Ранее газета «ВЗГЛЯД» сообщала, что власти Германии опасаются усиления международного давления на европейские страны в преддверии встречи G20. Как отмечал политолог Александр Рар, Берлин пытается заранее изучить возможности для диалога, чтобы не оказаться в изоляции, когда требования начать переговоры по украинскому кризису станут массовыми. На этом фоне состоялась встреча глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля.

Топорнин подчеркивает: встреча главы МИД в Нью-Йорке оказалась формальностью. Представитель Германии лишь озвучил стандартные тезисы своего правительства, не предложив никаких путей к деэскалации. Диалог Лаврова с немецким коллегой на полях Генассамблеи ООН продемонстрировал глубокий кризис доверия между странами. Из этого можно сделать вывод, что никаких серьезных сдвигов ни в сотрудничестве, ни даже в простом налаживании взаимодействия между Россией и Германией не намечается. Германия действует не в одиночку, а в составе Евросоюза, где 27 государств, и не может самостоятельно решать, как ей быть и что делать, — эти вопросы сейчас обсуждаются совместно в Брюсселе.

Политолог указывает, что внутриполитическая ситуация в Германии становится критической для действующей власти. Рейтинги канцлера и партии ХДС стремительно падают, что заставляет руководство страны концентрироваться на сохранении собственных позиций, а не на внешнеполитических прорывах. Для канцлера Фридриха Мерца в первую очередь важно стабилизировать ситуацию внутри страны: это главное, а вопросы внешней политики вторичны. Так было всегда в любой стране, не только в Германии, поэтому на внешнем направлении он, по мнению Топорнина, сейчас будет отдавать все силы, чтобы остаться на плаву.

Относительно перспектив предстоящего саммита «двадцатки» эксперт добавляет: позиция Берлина, скорее всего, останется синхронизированной с линией Парижа, Рима и Лондона. Даже на фоне сообщений о том, что Белый дом направил приглашение российскому президенту на встречу лидеров, европейский блок пока не демонстрирует готовности к самостоятельным шагам. Иными словами, ждать от Германии внешнеполитического разворота в ближайшее время не стоит — ее курс по-прежнему определяется общими рамками ЕС и внутренней повесткой.

Ранее сообщалось, что в ходе Генеральной Ассамблеи ООН Зеленский говорил в пустоту, зал почти опустел.