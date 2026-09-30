Скандал с пленными из КНДР: что Сеул скрывает от Москвы и Пхеньяна

Резкая реакция Южной Кореи на скандал с передачей северокорейских пленных может быть прикрытием, чтобы скрыть чувствительные договоренности с Киевом. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам эксперта, за демонстративной реакцией Сеула может стоять нечто большее. Не исключено, что после перевоза пленных в Южную Корею всплывут подробности о том, как за них заплатили. И это ударит по отношениям с Москвой и Пхеньяном. Асмолов напомнил: передача пленных КНДР Южной Корее нарушает международное право. Если бы у украинцев была возможность, они устроили бы пресс-конференцию с участием северокорейского военного. Но этого не произошло — значит, пленных передали против их воли.

Конфликт разгорелся после того, как Зеленский раскрыл факт передачи двух военнопленных на Генассамблее ООН. В Сеуле заявили, что Киев сам просил не разглашать информацию, и потребовали объяснений. Советник украинского посольства в Сеуле признал: вместо сотрудничества с надежным партнером Украина создала себе огромные проблемы.

Южная Корея с начала конфликта не поставляла Украине летальное оружие, ограничиваясь касками и бронежилетами. При этом Сеул активно продает странам НАТО танки, САУ и истребители взамен переданной Киеву техники. В июне 2024 года Сеул допускал возможность отправки оружия Украине, но быстро отказался от этой идеи. Именно поэтому Южную Корею и называют «самой дружественной из недружественных стран».

Асмолов предполагает: скандал может прикрывать сделку. Например, южнокорейские отставники могли поехать на Украину давать советы и изучать опыт боевых действий. А такие дела Сеул не хочет разглашать. Это соответствует стилю президента Ли Чжэ Мена — официально не переходить красные линии, но опираться на «прокси-силы». Так что скандал с пленными — не просто дипломатическая перепалка. За ним может стоять сложная игра, в которой Украина оказалась разменной монетой.

Ранее стало известно, что Украине предстоит извиниться перед Южной Кореей из-за скандала с пленными.