Франция в блокаде: школьники перекрыли вход в лицеи

Во Франции продолжается волна протестов среди учащихся средних школ — активисты блокируют вход в учебные заведения. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Главные требования — решение проблемы нехватки преподавателей и переполненных классов. 29 сентября акции охватили около десяти учебных заведений в столичном регионе Иль-де-Франс. В Париже учащиеся заблокировали лицей имени Элен Буше.

По словам представителей школьников, наполняемость классов достигает 35 человек, а финансирования не хватает даже на внеклассные занятия и кондиционеры в жару.

Аналогичные акции прошли в Сен-Дени и Лилле. В Лилле перекрыты 12 школ, задержаны четыре человека. В департаменте Приморские Альпы под стражу взяли около десяти участников по подозрению в вандализме.

Протесты затронули и вузы — заблокированы несколько университетов, включая Тулузу и Вильнев-д'Аск. Всего по стране зафиксировано более 200 акций: от попыток блокировки до полного перекрытия доступа в здания. География — от Парижа до Гренобля, Ниццы и Лиона.

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