Путин: мы с Си Цзиньпином понимаем друг друга без слов

Президент России Владимир Путин заявил, что они с председателем КНР Си Цзиньпином понимают друг друга без слов и переводчиков. Об этом сообщает ТАСС.

Путин назвал китайского лидера своим другом. Он привел пример: во время мероприятия в Индии они остались вдвоем в помещении, где лидеры ждут выхода к хозяину саммита. Без переводчиков. И, по словам Путина, стоило одному из них произнести слово, как они понимали друг друга без языка. Президент подчеркнул: никакого барьера нет.

Ранее Путин заявил, что при нападении на Калининград Россия применит все имеющиеся вооружения.