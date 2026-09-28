Киеву придется извиниться перед Сеулом

Украине предстоит извиниться перед Южной Кореей из-за скандала с пленными

Политика

Украине предстоит извиниться перед Южной Кореей из-за скандала с пленными из КНДР. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным издания, между Киевом и Сеулом действительно существовала договоренность о неразглашении факта передачи пленных. Однако Украина ее нарушила. Теперь дипломатам придется улаживать конфликт. Источник отметил, что извинения потребуются как минимум на непубличном уровне. В идеале — чтобы корейская сторона согласилась принять их в закрытом режиме. Но не исключено, что извиняться придется публично.

Ранее Сеул вызвал украинского посла из-за слов Зеленского.

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