Киеву придется извиниться перед Сеулом

По данным издания, между Киевом и Сеулом действительно существовала договоренность о неразглашении факта передачи пленных. Однако Украина ее нарушила. Теперь дипломатам придется улаживать конфликт. Источник отметил, что извинения потребуются как минимум на непубличном уровне. В идеале — чтобы корейская сторона согласилась принять их в закрытом режиме. Но не исключено, что извиняться придется публично.

Ранее Сеул вызвал украинского посла из-за слов Зеленского.