Внимание экспертов и политических кругов приковано к ситуации вокруг Организации Объединенных Наций. В последний день 2026 года свои полномочия сложит действующий генеральный секретарь Антониу Гутерриш, бывший премьер-министр Португалии. Этот факт запускает активную борьбу за освобождающуюся должность, и уже сейчас развернулась нешуточная административная гонка. Свою точку зрения по этому вопросу Общественной Службе Новостей представил политолог Илья Паймушкин.

Согласно информации эксперта, на пост генсека претендуют семь кандидатов. В июле фаворитом закрытых опросов была Ребека Гринспан, генеральный секретарь ЮНКТАД и экс-вице-президент Коста-Рики. В августе лидерство захватила постоянный представитель Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт, однако уже в сентябре Гринспан вернула себе первенство. Помимо этих двух женщин, в списке значатся генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, бывшая глава МИД и минобороны Эквадора Мария Фернанда Эспиноса, экс-посол Эквадора в США Ивонн А-Баки, бывший президент Сенегала Маки Салл и экс-глава МИД Уганды Олара Отунну.

Для Москвы наиболее предсказуемой фигурой выглядит Рафаэль Гросси, возглавляющий МАГАТЭ. Однако, по мнению эксперта, он не демонстрировал принципиальной позиции по таким острым вопросам, как атаки ВСУ на Запорожскую АЭС, что вызывает вопросы. Ребека Гринспан, будучи человеком старшего поколения, придерживается линии, которую продвигают США, что также не в пользу России. А вот Кэролин Родригес-Биркетт представляет собой нестандартный вариант: она молода, происходит из бедной индейской семьи, начинала карьеру школьной учительницей и всего добилась сама. Политолог считает, что она способна переформатировать ООН, сделав организацию более дееспособной, современной и открытой для коммуникации.

По его мнению, ближайшее время обещает напряженную борьбу за пост генерального секретаря ООН. Каждый из кандидатов несет свои риски и возможности, и от исхода этой гонки во многом зависит будущее организации и ее взаимодействие с ключевыми игроками, включая Россию.

Ранее политолог назвала двух лидеров, озвучивших правду о Венесуэле с трибуны ООН.