Взятие под контроль села Нововодяное в ДНР позволило российским войскам продвинуться в глубину обороны ВСУ на добропольском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ведомстве пояснили: слаженные действия всех подразделений привели к полному освобождению Нововодяного от формирований ВСУ. Это улучшило положение группировки войск «Центр» на линии боевого соприкосновения и создало условия для дальнейшего продвижения. Перед штурмом российские бойцы провели тщательную разведку и выявили позиции противника — где находятся солдаты, а где огневые точки. С этой информацией удалось ослабить оборону ВСУ.

В частности, были поражены антенны-ретрансляторы. Противник лишился связи и систем управления беспилотниками. Для достижения целей применялись артиллерия и ударные дроны. Пока малые штурмовые группы последовательно выбивали врага из домов, подвалов и укрепленных позиций, расчеты беспилотных систем вели разведку и корректировали огонь, обеспечивая поддержку с воздуха.

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