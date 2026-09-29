Новая гонка вооружений? В Совфеде РФ объяснили, зачем Москве диалог с Трампом по «ядерке»

Россия и США могут вернуться к переговорам по контролю над вооружениями. В Кремле заявили, что такой диалог уже давно пора возобновить, а председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин объяснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему Москва считает переговоры важными и чем опасно дальнейшее отсутствие договоренностей в этой сфере.

Поводом стало заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он назвал переговоры по контролю над вооружениями давно назревшими и заявил, что их стоило возобновить «еще вчера». При этом представитель Кремля подчеркнул: тема крайне сложная и потребует длительных и тщательных консультаций экспертов. До этого президент США Дональд Трамп выступал за переговоры по контролю над вооружениями с участием России, США и Китая. Однако Пекин, по словам Пескова, по-прежнему не меняет позиции и не намерен присоединяться к такому формату. Китай неоднократно объяснял это тем, что его ядерный арсенал значительно меньше российского и американского.

Сенатор Карасин считает саму готовность Москвы и Вашингтона обсуждать контроль над вооружениями позитивным сигналом.

«В любом случае стремление двух больших игроков международных дел — Соединенных Штатов и Российской Федерации — вести переговоры по столь важной теме — это, в общем, позитивный сигнал», — заявил сенатор.

По его словам, однако, принципиально важно, чтобы переговоры не ограничились самим фактом контактов, а привели к результату и способствовали стабилизации международной обстановки.

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«Переговариваться всегда намного полезнее, чем молчать и закулисно, как это часто делает Запад, вооружаться, стремиться к превосходству, особенно в стратегических видах вооружений», — отметил Карасин.

Сенатор добавил, что если американские заявления о готовности к такому диалогу подтвердятся на практике, возвращение к переговорам можно будет рассматривать как позитивный сигнал. Отдельный вопрос — отсутствие полноценного договора между Россией и США, который ограничивал бы стратегические ядерные вооружения. Карасин считает, что действующий механизм договоренностей в этой сфере был бы важным фактором сдерживания.

«Конечно, лучше было бы, чтобы договор был подписан, был действенен и являлся тормозом для всех тех, кто хочет обострить ситуацию и вернуться к вопросам использования стратегических вооружений», — сказал сенатор.

По его мнению, поэтому разумный выбор заключается в стремлении вернуть такие договоренности. При этом говорить о быстром результате пока преждевременно. В Кремле подчеркивают, что переговоры по контролю над вооружениями требуют длительной экспертной работы. Таким образом, речь сейчас идет прежде всего о возможном возвращении самого диалога, а не о готовом соглашении между Москвой и Вашингтоном.