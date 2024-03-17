Путин приехал в свой выборный штаб в Гостином дворе и сделал первое заявление

Действующий президент России Владимир Путин приехал вечером в воскресенье, 17 марта, сразу после закрытия последних избирательных участков в РФ, в свой предвыборный штаб, расположенный в Гостинном дворе в центре Москвы.

В ходе общения со своей командой глава государства поблагодарил сотрудников штаба за совместную плодотворную работу, назвав ее очень важной для страны и каждого россиянина.

«Есть условия дальнейшего движения вперед для того, чтобы Россия была еще крепче, сильнее, эффективнее», — заявил Путин, его цитирует ТАСС.

Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Единым днем голосования считается 17 марта 2024-го года. В 29 регионах страны, в том числе Москве и Подмосковье, граждане могли принять участие в электронном голосовании.

По итогам обработки 24,4% протоколов, второе место занял представитель от КПРФ Николай Харитонов (3,8% голосов). На третьей строчке — Владислав Даванков, который представляет партию «Новые люди» (3,73%). Четвертым идет лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (2,96% голосов).