Путин пригрозил НАТО, что в случае конфликта с Россией до третьей мировой останется один шаг

Действующий российский президент Владимир Путин прокомментировал последствия гипотетического прямого боестолкновения НАТО с Россией. Трансляцию выступления главы государства в своем штабе в московском Гостинном дворе вела ВГТРК.

Со слов российского президента, в случае вооруженного конфликта России и НАТО мир окажется всего в одном шаге от начала третьей мировой войны. Как подчеркнул Путин, учитывая нынешнее положение дел, в современном мире все возможно.

«Но я же говорю, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны», — заявил он.

При этом российский лидер выразил уверенность, что в подобном сценарии событий вряд ли кто-либо заинтересован.

С 15 по 17 марта в России прошли выборы президента страны. Владимир Путин шел на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства боролись Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Согласно размещенной на сайте ЦИК информации, после обработки более 70% протоколов с результатом 87,17% голосов лидирует действующий президент РФ Владимир Путин. Харитонов — 4,19%, Даванков — 4,08%, Слуцкий — 3,15%.

Напомним, вечером в воскресенье, 17 марта, действующий президент России Владимир Путин прибыл в свой предвыборный штаб для общения с волонтерами и представителями своей команды.