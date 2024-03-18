Путин призвал не суетиться в вопросах создания нового правительства

В ходе выступления в своем предвыборном штабе в Гостинном дворе в Москве президент России Владимир Путин высказался о сроках формирования нового кабинета министра.

Согласно действующей Конституции РФ, правительство после выборов нового главы государства слагает свои полномочия для создания нового. По словам Путина, у него есть впереди 2,5 месяца для решения данного вопроса.

«Суетиться не нужно, есть 2,5 месяца, подумаем спокойно», — сказал Путин.

С 15 по 17 марта в России прошли выборы президента страны. Владимир Путин шел на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства боролись Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Согласно размещенной на сайте ЦИК информации, после обработки более 70% протоколов с результатом 87,17% голосов лидирует действующий президент РФ Владимир Путин. Харитонов — 4,19%, Даванков — 4,08%, Слуцкий — 3,15%.

Напомним, вечером в воскресенье, 17 марта, действующий президент России Владимир Путин прибыл в свой предвыборный штаб для общения с волонтерами и представителями своей команды.

Глава государства сделал ряд важных заявлений. В первую очередь Путин выразил слова благодарности все тем россиянам, кто пришел на выборы и проголосовал.