Путин выделил свой автомобиль Aurus для вдовы Синдзо Абэ

Фото: [ Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам прошло под руководством президента России Владимира Путина/Медиасток.рф ]

После встречи в Кремле 29 мая Акиэ Абэ отправилась в Большой театр на балет «Конек-Горбунок» на личном автомобиле президента Aurus. Таким образом Владимир Путин помог ей успеть на представление.

Напомним, что вдова японского премьера встретилась с Путиным 29 мая. Во время беседы президент отметил значительный вклад Синдзо Абэ в развитие российско-японских отношений. Он также почтил память политика, выразив слова поддержки вдове.

Синдзо Абэ умер 8 июля 2022 года. Он стал жертвой нападения во время предвыборного выступления в городе Нара.

Ранее сообщалось, что Путин принял в Кремле вдову японского премьер-министра Абэ.