Путин выделил свой автомобиль Aurus для вдовы Синдзо Абэ
Путин предоставил вдове Синдзо Абэ свой Aurus для поездки в Большой театр
Фото: [Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам прошло под руководством президента России Владимира Путина/Медиасток.рф]
Президент России Владимир Путин оказал любезность вдове бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, предоставив свой автомобиль Aurus. Об этом пишет ТАСС.
После встречи в Кремле 29 мая Акиэ Абэ отправилась в Большой театр на балет «Конек-Горбунок» на личном автомобиле президента Aurus. Таким образом Владимир Путин помог ей успеть на представление.
Напомним, что вдова японского премьера встретилась с Путиным 29 мая. Во время беседы президент отметил значительный вклад Синдзо Абэ в развитие российско-японских отношений. Он также почтил память политика, выразив слова поддержки вдове.
Синдзо Абэ умер 8 июля 2022 года. Он стал жертвой нападения во время предвыборного выступления в городе Нара.
Ранее сообщалось, что Путин принял в Кремле вдову японского премьер-министра Абэ.