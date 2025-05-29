Путин принял в Кремле вдову японского премьер-министра Абэ

В Москву приехала жена убитого японского премьер-министра Синдзо Абэ, ее принял в Кремле президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению Пескова, Акиэ Абэ, вдова премьер-министра Японии, погибшего во время покушения, приехала в российскую столицу.

«Владимир Путин принял в Кремле находящуюся в Москве вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ», — указал он.

Ранее сообщалось, что в ходе разговора с многодетной семьей из Ингушетии, президент России не стал прерывать беседу в то время, как ему позвонили по телефону. Он посмотрел на экран, и продолжил общение. Путин выслушал стихотворение от одного из детей.