Путин заявил, что был согласен на обмен Навального

В ходе своего выступления в Гостинном дворе в Москве перед своими сторонниками и журналистами президент России впервые высказался о смерти в тюрьме блогера Алексея Навального.

Все инсинуации о том, что Навальный якобы умер не своей смертью, глава государства назвал абсолютно надуманными и не имеющими под собой абсолютно никакой почвы.

«Навальный умер в тюрьме, это печально. А разве в США в тюрьмах не умирают», — задался вопросом Путин.

Также Путин признал, что идея обменять Навального была на тех россиян, кто незаконно задержан и находится в западных странах. Но уход из жизни блогера свел все переговоры по обмену на нет.

«Я был согласен, мы его хотели поменять, чтобы он не возвращался, но это (смерть) случается, такова жизнь», — добавил Путин.

С 15 по 17 марта в России прошли выборы президента страны. Владимир Путин шел на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства боролись Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Согласно размещенной на сайте ЦИК информации, после обработки более 70% протоколов с результатом 87,17% голосов лидирует действующий президент РФ Владимир Путин. Харитонов — 4,19%, Даванков — 4,08%, Слуцкий — 3,15%.

Напомним, вечером в воскресенье, 17 марта, действующий президент России Владимир Путин прибыл в свой предвыборный штаб для общения с волонтерами и представителями своей команды.

Глава государства сделал ряд важных заявлений. В первую очередь Путин выразил слова благодарности все тем россиянам, кто пришел на выборы и проголосовал.