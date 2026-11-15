Раскрыта неожиданная причина произошедшего с кортежем Зеленского в Дублине

Испачканный автомобиль из кортежа президента Украины Владимира Зеленского в Дублине оказался не жертвой протестующих, а следствием банального недомогания одного из попутчиков. О новой неожиданной версии инцидента сообщил журналист телеканала Sky News Стивен Мерфи в социальной сети.

Изначально репортер предполагал, что в президентскую колонну бросили яйцо — именно такую версию ранее растиражировали СМИ, включая издание НСН, когда одна из машин прибыла на место с заметными следами на кузове. Однако позже Мерфи опубликовал опровержение со ссылкой на правоохранителей. По словам журналиста, ирландская полиция официально подтвердила: никаких бросков яиц или посторонних предметов в сторону автомобилей не было.

Причина оказалась куда более прозаичной и курьезной. Как отметил корреспондент со ссылкой на неофициальные источники, одному из пассажиров в колонне стало плохо — он высунулся из окна на ходу, и его вырвало. При этом репортер отдельно уточнил, что речь идет точно не о самом Владимире Зеленском.

Неприятный дорожный инцидент произошел во время визита украинского лидера в столицу Ирландии на саммит Европейского политического сообщества. В рамках этого мероприятия Зеленский провел переговоры со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили результаты трехсторонних встреч в Абу-Даби, перспективы обмена пленными, а также возможное участие европейских политиков в дальнейших переговорах.