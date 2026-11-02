Полковник Матвийчук раскрыл, почему украинская ПВО не справляется с «Геранями»
Полковник Матвийчук заявил о деградации ПВО Украины
Противовоздушная оборона Украины деградировала и не способна перехватывать реактивные «Герани», которые развивают скорость, недоступную для существующих средств ПВО Киева. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на военного эксперта Анатолия Матвийчука.
По словам полковника в отставке, украинская сторона не может защищаться. Реактивные «Герани» развивают скорость, которую существующие средства ПВО не могут ни перехватить, ни сбить. Это говорит о деградации системы и недостатке боеприпасов.
Ранее стало известно о новой тактике ударов и маршрутах «Герани».