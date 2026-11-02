Полковник Матвийчук раскрыл, почему украинская ПВО не справляется с «Геранями»

Полковник Матвийчук заявил о деградации ПВО Украины

Политика

Противовоздушная оборона Украины деградировала и не способна перехватывать реактивные «Герани», которые развивают скорость, недоступную для существующих средств ПВО Киева. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на военного эксперта Анатолия Матвийчука.

По словам полковника в отставке, украинская сторона не может защищаться. Реактивные «Герани» развивают скорость, которую существующие средства ПВО не могут ни перехватить, ни сбить. Это говорит о деградации системы и недостатке боеприпасов.

Ранее стало известно о новой тактике ударов и маршрутах «Герани».

Актуально

Читайте также

Выборы под звуки войны: историк пояснил, почему заявления Трампа о выборах вызывают недоумение

Выборы под звуки войны: историк пояснил, почему заявления Трампа о выборах вызывают недоумение

Стамбул или Абу-Даби: Туск назвал дату встречи РФ, США и Украины

Италия вдруг засомневалась в помощи Киеву: политолог назвал это предвыборным заигрыванием

Италия вдруг засомневалась в помощи Киеву: политолог назвал это предвыборным заигрыванием

Трамп заподозрил Украину в ударах по НПЗ ради мести республиканцам

В Кремле оценили попытки ВСУ атаковать Москву во время саммита

В Швеции признали, что санкции помогли российским компаниям

«Очень сложно ответить»: Макрон ушел от вопроса о протестах

Хакеры устроили разморозку Европе: холодильники в магазинах включили на 50 градусов

В Германии потребовали прекратить накачивать Украину оружием

«Киев нас предал»: что жители Алешек рассказали об эвакуации

Политолог Мезюхо: Европе на переговорах достанется место на краешке стола

Россия увеличит закупки товаров из Африки и продолжит поставки зерна

Россия увеличит закупки товаров из Африки и продолжит поставки зерна

Добавьте mosregtoday.ru в избранное