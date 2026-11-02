Варшава стянула силовиков к границе с РФ

Польские силовики начали спецоперацию на границе с Россией

Политика

Польские силовики начали специальную операцию на границе с Калининградской областью под предлогом якобы угрозы диверсий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного коменданта полиции Марека Бороня.

По его словам, в Главной комендатуре полиции создан штаб спецоперации. Она проводится в Варминско-Мазурском и Подляском воеводствах силами полиции совместно с Вооруженными силами, Пограничной стражей и спецслужбами.

Боронь назвал меры превентивными на фоне рисков в приграничной зоне. В качестве предлога он упомянул некие сообщения о готовящихся провокациях и диверсиях, однако доказательств не привел.

Ранее стало известно, что глава МИД Польши Радослав Сикорский бездоказательно обвинил Россию в причастности к политическому кризису в республике.

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