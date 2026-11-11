Административная реформа: власти Рязанской области стирают с карты пустые деревни

Официальные карты Рязанской области скоро избавятся от географических призраков. На заседании регионального правительства во вторник, 10 ноября, была поставлена точка в многолетней бюрократической аномалии: власти утвердили изменение административно-территориального деления, которое окончательно стирает с лица земли четыре населенных пункта. Об этом сообщает издание 7info .

Под масштабную чистку реестров попали два муниципальных образования. В Захаровском округе юридическую прописку навсегда потеряют деревни Кресты и Хлевное, а в Ряжском округе та же участь ждет поселки Новый Мир и Лесничества Шувалова. Формально этот шаг лишь фиксирует реальность, которая сложилась за десятилетия до этого дня. В указанных локациях давно нет ни единой живой души, не осталось ни одного частного дома или земельного участка — эти территории превратились в пустоши еще в прошлом веке, но по инерции продолжали числиться в государственных базах данных.

Губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя принятое решение, назвал наведение порядка в этой сфере давно назревшей необходимостью. Глава региона прямо признал, что десятилетиями этой рутинной, но важной работой просто никто не занимался, из-за чего регион оброс несуществующими адресами. Теперь региональная власть запускает системную инвентаризацию, чтобы привести официальные документы в полное соответствие с фактическим положением дел.

В результате бюджет перестанет нести скрытые расходы на административное обслуживание пустоты, а статистика наконец-то отразит реальное количество жилых территорий. Для местных жителей это решение не несет никаких бытовых изменений, однако для региональной картографии и управления имуществом оно означает долгожданное избавление от мертвого груза в реестрах.

Ранее сообщалось, что научная работа о сжатии территорий вызвала спор в Ростовской области.