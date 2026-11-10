Россия не согласится на попытки Евросоюза и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выиграть время для передышки Украины. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-конференцию главы российского МИД Сергея Лаврова с генсеком ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.

Лавров указал на старую логику Брюсселя: сначала немедленное прекращение огня, а об архитектуре безопасности — никаких разговоров. По его оценке, за этим стоит желание обязательно выиграть время для киевского режима и использовать паузу, чтобы восполнить военные потери.

Министр подчеркнул: Россия на такой сценарий не пойдет. Наоборот, идея сначала сформулировать четкие параметры будущей архитектуры безопасности и лишь затем переходить к урегулированию украинского кризиса кажется ему абсолютно разумной.

Лавров напомнил: конфликт начался из-за невыполнения украинской стороной обязательств в сфере коллективной безопасности, а Запад поощрял саботаж подписанных договоренностей. Именно поэтому Москва не согласится выходить на очередное перемирие, не понимая, что будет дальше.

Ранее стало известно, что глава ЕК Фон дер Ляйен выдвинула России ультиматум.