Архитектура Европы: США и КНР могут стать гарантами мира по итогам переговоров в Абу-Даби

Эксперты и политические деятели продолжают анализировать итоги переговоров в Абу-Даби, в которых принимали участие делегации из России и США при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Несмотря на закрытый формат мероприятия, по итогам встреч были сделаны официальные заявления, позволяющие выделить главные результаты совещания. Собственную точку зрения по данному вопросу Общественной Службе Новостей высказал политический обозреватель Грег Вайнер.

По его словам, главным фактическим итогом переговоров стала договоренность о масштабном обмене пленными. Как сообщил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, стороны принципиально согласовали передачу свыше тысячи человек с обеих сторон, что станет первым осязаемым гуманитарным результатом консультаций. Вторым ключевым итогом стало обсуждение архитектуры безопасности в Европе. Мединский подчеркнул, что прежняя система безопасности на континенте не работает и нуждается в полной перестройке, отметив при этом конструктивное участие американской стороны в диалоге.

Важным политическим маркером встречи стала реакция Госсекретаря США Марко Рубио. Он назвал переговоры «весьма продуктивными», что является нехарактерным для него в отношении мероприятий, в которых он не принимает участия лично. Политический обозреватель Грег Вайнер обращает внимание именно на этот факт. По его мнению, одобрение со стороны Рубио свидетельствует о том, что встреча в Абу-Даби, где участвовали серьезные представительные делегации, стала своеобразным прологом для более масштабного саммита.

По его мнению, велика вероятность, что в Абу-Даби готовился фундамент для встречи в Китае, где в скором времени должны увидеться Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин. В этом случае именно в КНР произойдут финальные решения. Если этот сценарий будет реализовываться, то КНР и США могут выступить гарантами будущих мирных соглашений по Украине. При этом стоит учитывать, что впереди еще много работы, и вопрос не решится в ближайшие сутки, однако конструктивный диалог сторон закладывает основу для дальнейшего урегулирования.

Ранее политолог Дудчак назвал переговоры в ОАЭ безрезультатными.