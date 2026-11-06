Франция может выйти из НАТО, если к власти придет Жан-Люк Меланшон. Его партия «Непокоренная Франция» включила этот пункт в предвыборную программу. Об этом сообщает Politico.

В документе прописан четкий план: сначала немедленный выход из интегрированного командования альянса, затем — поэтапный разрыв с самой организацией. Кроме того, партия предлагает отказаться от 5% ВВП на оборону, которых требуют США. А предприятия оборонной промышленности — национализировать.

При этом рейтинги Меланшона растут. Все больше опросов ставят его на второе место перед выборами, которые пройдут в следующем году. Так что антинатовская повестка находит отклик у избирателей.

Ранее стало известно, что депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в геноциде украинского народа.