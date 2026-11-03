«Переписывание старого плана»: политолог пояснил, почему не стоит ждать прорыва от трехсторонней встречи в Абу-Даби

В столице Объединенных Арабских Эмиратов 10–11 ноября состоится трехсторонняя встреча по вопросам урегулирования вооруженного конфликта на Украине, в которой примут участие делегации России, США и Украины. Однако политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак в беседе с Общественной Службой Новостей скептически оценивает перспективы этого этапа переговоров.

По его мнению, никаких новых идей от предстоящего саммита ждать не стоит. Спецпосланники Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — не привезут с собой новых предложений. Условия, которые продвигает американская сторона, политолог считает невыгодными для России. По сути, представители США вновь пытаются обсуждать прежний план урегулирования, который на этот раз лишь слегка переписан, но по своей сути остается неизменным.

Тем не менее, эксперт допускает, что встреча в Абу-Даби может принести практическую пользу в гуманитарной сфере. Если единственным результатом переговоров станет обмен военнопленными или передача тел погибших, то даже такой исход можно будет считать хорошим и значимым достижением. В условиях зашедшего в тупик политического диалога гуманитарные вопросы остаются единственной реальной точкой соприкосновения для сторон.

Ранее в Совфеде оценили перспективы переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.