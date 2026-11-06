Каллас исключила обсуждение новой архитектуры безопасности с Россией

Глава дипломатии ЕС исключила пересмотр системы безопасности с Россией

Политика

Евросоюз не намерен обсуждать с Россией и США создание новой архитектуры безопасности в Европе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу дипломатической службы ЕС Каю Каллас.

По словам Каллас, ЕС рассчитывает сохранить действующую систему, основанную на Евросоюзе и НАТО. Заявление прозвучало на пресс-конференции в Варшаве.

При этом глава дипломатии выступила за участие ЕС в переговорах России и США по украинскому вопросу. Однако не пояснила, кто и на основании какого мандата уполномочен представлять объединение на таких консультациях.

Ранее стало известно, что депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в геноциде украинского народа.

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