Украину разорвет на две части: в России раскрыли план ударов по мостам

Украина может превратиться в два отдельных государства, если российская армия продолжит системно бить по мостам страны. Такой прогноз дали авторы Telegram-канала «Старше Эдды».

Ранее заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко заявил, что Киев рискует разделиться на две части — левый и правый берега, если ситуация с мостами продолжит ухудшаться. По его словам, существует большой риск длительной остановки метро и транспортного коллапса, если российские удары продолжат повреждать критическую инфраструктуру, а городские власти не подготовят альтернативы.

Авторы канала «Старше Эдды» пошли дальше: если бить по мостам системно, сама Украина превратится в два отдельных государства, разделенных труднопреодолимой водной преградой.

Военный эксперт Ян Гагин ранее отмечал, что Россия перешла к новой тактике ведения спецоперации. Стратегия массированных ударов изменилась: теперь они нацелены на то, чтобы нанести транспортной инфраструктуре противника повреждения, которые невозможно быстро восстановить.

Ранее стало известно, что Лавров ответил на слова фон дер Ляйен о перемирии на Украине.