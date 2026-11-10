Украину разорвет на две части: в России раскрыли план ударов по мостам

В России предрекли превращение Украины в два государства

Политика

Украина может превратиться в два отдельных государства, если российская армия продолжит системно бить по мостам страны. Такой прогноз дали авторы Telegram-канала «Старше Эдды».

Ранее заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко заявил, что Киев рискует разделиться на две части — левый и правый берега, если ситуация с мостами продолжит ухудшаться. По его словам, существует большой риск длительной остановки метро и транспортного коллапса, если российские удары продолжат повреждать критическую инфраструктуру, а городские власти не подготовят альтернативы.

Авторы канала «Старше Эдды» пошли дальше: если бить по мостам системно, сама Украина превратится в два отдельных государства, разделенных труднопреодолимой водной преградой.

Военный эксперт Ян Гагин ранее отмечал, что Россия перешла к новой тактике ведения спецоперации. Стратегия массированных ударов изменилась: теперь они нацелены на то, чтобы нанести транспортной инфраструктуре противника повреждения, которые невозможно быстро восстановить.

Ранее стало известно, что Лавров ответил на слова фон дер Ляйен о перемирии на Украине.

Актуально

Читайте также

Мерц поставил Трампу условие по Путину и саммиту G20

Оппозиция Израиля приблизилась к смещению Нетаньяху

«Непокоренная Франция» хочет выйти из НАТО и отказаться от 5% ВВП на оборону

Дизельная сделка США: политолог сравнил Трампа с понтификом в «государстве в государстве»

Дизельная сделка США: политолог сравнил Трампа с понтификом в «государстве в государстве»

Зеленский испугался встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Каллас исключила обсуждение новой архитектуры безопасности с Россией

Путин: московскую медицину можно предлагать африканским странам

Путин: московскую медицину можно предлагать африканским странам

«Что, если Германия исчезнет?»: Зеленский задался тревожным вопросом

Двойные стандарты ООН: стало известно, что скрывает отчет против России без симметрии

Двойные стандарты ООН: стало известно, что скрывает отчет против России без симметрии

В Германии усиливается раздражение из-за постоянных просьб Киева

Мерц пригрозил ЕС бюджетом: не заплатите за Украину — денег не увидите

Экс-пресс-секретарь Зеленского раскрыла схемы воровства помощи

Добавьте mosregtoday.ru в избранное