Свыше двух взводов за село: ВСУ не удержали Васильковое

«Восток» взял Васильковое: ВСУ потеряли более двух взводов живой силы

Политика

Глава Запорожской области Евгений Балицкий раскрыл масштаб потерь украинских формирований при обороне села Васильковое — свыше двух взводов живой силы и значительное количество техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление чиновника.

По словам Балицкого, российские подразделения действуют с мужеством и героизмом, последовательно вытесняя противника с запорожской земли.

Ранее пресс-служба Минобороны России подтвердила: группировка войск «Восток» взяла Васильковое под контроль. Одновременно было нанесено поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ на территории Запорожской и Днепропетровской областей.

Ранее стало известно, что запасы ракет-перехватчиков для комплексов Patriot в Европе практически иссякли.

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