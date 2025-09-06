Reuters: ГосТВ Китая потребовало удалить беседу Си с Путиным о долголетии

Китайское государственное телевидение распорядилось удалить видеозапись беседы президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина, в которой обсуждалась тема долголетия. Об этом информирует агентство Reuters.

На встрече Путин и Си Цзиньпин подняли вопрос о продлении жизни и достижении бессмертия. Этот разговор транслировался в прямом эфире, когда лидеры России и УКитая направлялись к воротам Тяньаньмэнь в Пекине.

«Агентство Reuters News в пятницу удалило четырехминутное видео, в котором президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждают возможность того, что люди смогут доживать до 150 лет», — сказано в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин охарактеризовал итоги своего четырехдневного пребывания в Китае как положительные. Он отметил, что документы, подписанные в ходе визита, ориентированы на перспективу.