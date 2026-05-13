Рузский регоператор за период майских праздников вывез более 332 тыс. кубометров мусора

Рузский региональный оператор за период майских праздников вывез более 332 тыс. кубометров мусора. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Это почти на 8,5 тыс. кубометров больше в сравнении с аналогичным периодом 2025 года», — отметили в министерстве.

Больше всего отходов вывезли с территорий Одинцово, Красногорска и Истры — 98 тыс. кубометров, 69 тыс. кубометров и 55 тыс. кубометров соответственно.

Также за время праздников установили 26 емкостей, заменили 202, отремонтировали 55.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации контейнерных площадок в регионе.