Цветочные аристократы: садовод Борис Воронович раскрыл секреты пышного цветения георгинов и гладиолусов
Георгины и гладиолусы — классика подмосковных дач, однако эти цветы крайне требовательны к агротехнике. Ошибки в глубине посадки, неправильная зимовка или избыточная «жадность» при делении куста могут оставить садовода с пустой клумбой. Опытный эксперт Борис Воронович объяснил, почему не стоит жалеть секатор и как защитить луковицы от капризного климата средней полосы, пишет REGIONS.
Георгины: питание, обрезка и защита от гнили
Главная сложность георгинов в Подмосковье — их полная непереносимость промерзания почвы и склонность к болезням при хранении.
Ключевые правила ухода:
- Обязательное деление: Не высаживайте целое «гнездо» клубней в одну яму. Это приводит к мелким соцветиям и слабым кустам. Делите клубни, оставляя 2–3 стебля на куст.
- Формирование куста: Не бойтесь удалять лишние побеги, пока они маленькие. Оставляйте только самые сильные стебли, чтобы растение направляло силы в крупные бутоны, а не в зеленую массу.
- Подготовка к зиме: После выкопки клубни необходимо промыть в растворе марганцовки и сушить при комнатной температуре не менее недели. Только после этого их можно убирать в подвал, иначе гниль уничтожит посадочный материал за месяц.
Гладиолусы: правила «трех НЕ» и глубина посадки
Гладиолусы чувствительны к инфекциям и качеству почвы. Для них критически важно соблюдать севооборот и температурный режим.
Инструкция от Бориса Вороновича:
- Правило трех «не»: Не сажайте в тень, не высаживайте после пасленовых (томатов, картофеля) и не поливайте ледяной водой по листьям.
- Температура почвы: Дождитесь прогрева земли до +10°C на глубине штыка лопаты. В ледяной почве луковица затормозится в развитии и начнет болеть.
- Глубина заделки: На легких песчаных почвах сажайте глубоко (10–15 см), на тяжелой глине — мелко (5–8 см), чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.
- Правильная срезка: Оставляйте на растении не менее 4 нижних листьев. Они необходимы луковице для питания и набора силы к следующему сезону.
Как избежать пустой клумбы: общие рекомендации
Садовод подчеркивает: в переменчивом климате Подмосковья тактика «посадил и забыл» работает только с сорняками.
- Севооборот: Не возвращайте гладиолусы на прежнее место чаще, чем раз в 3–4 года — почва должна отдохнуть от специфических инфекций.
- Защита шейки: При первых осенних заморозках окучивайте георгины повыше, чтобы защитить корневую шейку от внезапного удара холода.
- Дневник посадок: Записывайте сорта и даты высадки. Это поможет проанализировать ошибки, которые на георгинах и гладиолусах видны сразу.