9May

Цветочные аристократы: садовод Борис Воронович раскрыл секреты пышного цветения георгинов и гладиолусов

REGIONS

Фото: [REGIONS/Сгенерировано нейросетью]

Георгины и гладиолусы — классика подмосковных дач, однако эти цветы крайне требовательны к агротехнике. Ошибки в глубине посадки, неправильная зимовка или избыточная «жадность» при делении куста могут оставить садовода с пустой клумбой. Опытный эксперт Борис Воронович объяснил, почему не стоит жалеть секатор и как защитить луковицы от капризного климата средней полосы, пишет REGIONS.

Георгины: питание, обрезка и защита от гнили

Главная сложность георгинов в Подмосковье — их полная непереносимость промерзания почвы и склонность к болезням при хранении.

Ключевые правила ухода:

  • Обязательное деление: Не высаживайте целое «гнездо» клубней в одну яму. Это приводит к мелким соцветиям и слабым кустам. Делите клубни, оставляя 2–3 стебля на куст.
  • Формирование куста: Не бойтесь удалять лишние побеги, пока они маленькие. Оставляйте только самые сильные стебли, чтобы растение направляло силы в крупные бутоны, а не в зеленую массу.
  • Подготовка к зиме: После выкопки клубни необходимо промыть в растворе марганцовки и сушить при комнатной температуре не менее недели. Только после этого их можно убирать в подвал, иначе гниль уничтожит посадочный материал за месяц.

Гладиолусы: правила «трех НЕ» и глубина посадки

Гладиолусы чувствительны к инфекциям и качеству почвы. Для них критически важно соблюдать севооборот и температурный режим.

Инструкция от Бориса Вороновича:

  • Правило трех «не»: Не сажайте в тень, не высаживайте после пасленовых (томатов, картофеля) и не поливайте ледяной водой по листьям.
  • Температура почвы: Дождитесь прогрева земли до +10°C на глубине штыка лопаты. В ледяной почве луковица затормозится в развитии и начнет болеть.
  • Глубина заделки: На легких песчаных почвах сажайте глубоко (10–15 см), на тяжелой глине — мелко (5–8 см), чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.
  • Правильная срезка: Оставляйте на растении не менее 4 нижних листьев. Они необходимы луковице для питания и набора силы к следующему сезону.

Как избежать пустой клумбы: общие рекомендации

Садовод подчеркивает: в переменчивом климате Подмосковья тактика «посадил и забыл» работает только с сорняками.

  • Севооборот: Не возвращайте гладиолусы на прежнее место чаще, чем раз в 3–4 года — почва должна отдохнуть от специфических инфекций.
  • Защита шейки: При первых осенних заморозках окучивайте георгины повыше, чтобы защитить корневую шейку от внезапного удара холода.
  • Дневник посадок: Записывайте сорта и даты высадки. Это поможет проанализировать ошибки, которые на георгинах и гладиолусах видны сразу.
